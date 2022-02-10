После развала СХПК «Овощной» под Череповцом возбуждено уголовное дело

10.02.2022 [Общество]

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ситуации в СХПК «Овощной» под Череповцом. Речь идет о крупном мошенничестве. Как стало известно порталу Gorodche.ru, постановление о возбуждении дела подписал старший следователь по особо важным делам СУ СКР по Вологодской области Олег Горбунов.

«Следственными органами СУ СК России по Вологодской области в феврале текущего года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц СХПК «Овощной», в результате которых пайщикам (участникам данного кооператива) не выплачены причитающиеся денежные средства. В ходе следствия будет установлен круг лиц, допустивших нарушения, дана оценка их действиям, а также установлены причины и условия, им способствовавшие», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по ВО Татьяна Пестовская.

По данным издания, речь может идти о целом ряде деяний с общим ущербом свыше 16 млн руб. В том числе — о преднамеренном банкротстве сельскохозяйственного производственного кооператива «Овощной», организации и проведении преднамеренного банкротства ООО «Росток» — предприятия, созданного после закрытия «Овощного» на его базе, невыплате зарплаты уже в «Ростке».

Предприятие прекратило работу в январе 2017 года. В 2018 году появилась информация, что имущество кооператива продают за 674000 рублей.

Следствию предстоит выяснить, не была ли занижена стоимость этого имущества, а заодно установить, не было ли фальсификации отчетности в ФНС и ПФР.

Тэги: кооператив, уголовное дело, ущерб

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