Съемки новогодней комедии «Рецепт прабабушки» пройдут в Вологодской области

10.02.2022 [Культура]

Съемки полнометражного художественного фильма «Рецепт прабабушки» начнутся в Вологде и в Великом Устюге в марте этого года. Это будет добрая новогодняя комедия. В фильме будут сниматься народные артисты РФ Михаил Пореченков, Василий Бочкарев, Мария Аронова и заслуженный артист РФ Андрей Федорцов.

Режиссер фильма – заслуженный деятель искусств Владимир Шевельков, известный большинству зрителей по роли Никиты Оленева в фильме «Гардемарины, вперед!». Сценарий написал стендап комик Юрий Касимцев.

Сейчас съемочная группа фильма прибыла в киноэкспедицию для подбора локаций. 

По словам генерального продюсера картины Марины Селивановой, это будет очень красивый фильм о любви, верности, вере в чудо, семье, русской земле и душе. 

Съемки фильма пройдут при поддержке департамента культуры и туризма Вологодской области, а также областного Туристко-информационного центра.

– Цель картины – красиво представить регион, чтобы каждый ребенок и взрослый после просмотра этого доброго семейного фильма захотел посетить Вологодскую область, – рассказали NewsVo в Туристко-информационном центре.

Режиссер фильма Владимир Шевельков чистит снег у Дома с виноградом на Благовещенской в Вологде.

Фото сотрудников Туристско-информационного центра Вологодской области

Тэги: съемки фильма, Вологда, Великий Устюг, кино, Туризм

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