Экономика Вологды возвращается к доковидным показателям

Объем экспорта вологодских предприятий в 2021 году превысил 240 млн долларов. Как рассказал мэр города Сергей Воропанов, экономика постепенно возвращается на доковидные показатели.

«Очень важно, что новые, в том числе инновационные производства, открываются и развиваются на площадях ранее существовавших заводов, то есть в Вологде полным ходом идет реновация старых цехов. А это рабочие места, налоги в бюджет, подъем экономики в целом», — уверен мэр Вологды.

Дальнейшее развитие экономики Вологды стимулирует создание особой экономической зоны, где будет сформирован кластер легкой промышленности на базе Вологодского текстильного комбината.

Также Сергей Воропанов отметил результаты работы по приведению в порядок сферы нестационарной торговли, благодаря чему доходы от нее за год выросли в полтора раза.

«Бизнес для городских властей — ключевой партнер в решении стратегически важных задач. Принципы ESG — это залог конкурентоспособности на международном рынке. Заинтересованные предприятия вводят 100-процентную переработку отходов, занимаются переработкой вторсырья», — напомнил Сергей Воропанов.

Также мэр остановился на социальном партнерстве бизнеса и администрации Вологды, закрепленном в трехстороннем соглашении. Это, например, ежегодное летнее трудоустройство подростков, подготовка молодых кадров для предприятий. В вузах по заказу организаций открываются востребованные специальности, а базовую подготовку по рабочим направлениям ребята получают благодаря проекту «Базовые организации», — сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил Сергей Воропанов, один из итогов такой работы — налоговые поступления в бюджет 2021 года. Они на 18% превысили результат 2020 года и составили более 4 млрд рублей.

«2021 год, несмотря на продолжающуюся пандемию, показал хорошие результаты еще и потому, что реализуется большое количество нацпроектов: строительство детских садов, школ, дорог, дворов и так далее. Это помогает бизнесу участвовать в торгах, получать госконтракты, сохранять и создавать рабочие места», — прокомментировал итоги 2021 года в сфере экономики генеральный директор «СВ-нефть» Сергей Кислухин.

Как считают эксперты, пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем отраслям, но, несмотря на пандемию, предприятия продолжают инвестировать и открывают новые площадки. В 2021 году общий объем инвестиций составил 27 млрд рублей.