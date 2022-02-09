Лекция о летательных аппаратах, которые помогают исследовать мир, пройдет онлайн в День науки 12 февраля

09.02.2022 [Культура]

Онлайн-лекция «Гуманитарные крылья: Зачем археологи и фотографы поднимаются в небо?» состоится в День науки 12 февраля. Мероприятие проводится в рамках научно-популяризаторского онлайн-проекта «БиблиоScience» вологодской модельной библиотеки на Пролетарской.

О необычных исследователях, а именно летательных аппаратах, которые помогают ученым изучать мир, расскажет Станислав Дудников, магистр музеологии, популяризатор истории науки и техники, а также автор научных статей.

– Это будет обзорная блиц-лекция на стыке истории науки и техники и музеологии. Производство полетов, на первый взгляд – сугубо техническая сфера человеческой деятельности. Так было не всегда. Поначалу аэронавтика и авиация сильно «кренились» в сферу человеческого досуга и спортивно-циркового зрелища. Мы узнаем, как разнотипные летательные аппараты помогают сегодня изучать мир, человека, историю и общество. А еще в лекции будет небольшой краеведческий компонент, – сообщают организаторы.

Начало лекции 12 февраля в 17:00. Трансляцию можно посмотреть на канале «Городские библиотеки Вологды» и в группе «Библиотеки Вологды» в социальной сети.

После встречи Станислав Дудников ответит на вопросы слушателей в комментариях.

Возрастных ограничений нет. Доступ к трансляции свободный.
 

Тэги: лекция, наука

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