Лекция о театральной жизни Вологды в начале XX века состоится 12 февраля

10.02.2022 [Культура]

Лекция «Театральная жизнь Вологды в 1910-1920-х годах» пройдет в музее «Дом купца Самарина» 12 февраля.

О людях и событиях театральной жизни Вологды начала 20-го века расскажет Борис Ильин, историк вологодского театра, автор многочисленных статей и книг. 

– В те времена театральная жизнь Вологды была очень насыщена не столько яркими событиями, сколько яркими именами. Среди них – состав труппы Александринского театра, работа таких театральных деятелей как Борис Глаголин, Николай Россов, Алексей Богдановский. С театром сотрудничали яркие театральные художники Владимир Воскресенский, Николай Дмитревский, Владимир Теребенев, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало мероприятия 12 февраля в 15:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 16а.

Вход бесплатный. Необходимо наличие QR-кодов. Количество мест ограничено. Записаться на лекцию можно по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, Театры, история

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