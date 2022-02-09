В России начали проводить рейды по съемным квартирам

09.02.2022 [Общество]

Муниципалитеты России начали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных квартиросъемщиков. Об этом пишет сегодня «Российская газета».

Для обнаружения серых арендаторов прибегают также к ресурсам управляющих компаний.

«В январе этого года налоговая инспекция обратилась к УК в Вологодской области с требованием доложить о подтвержденных фактах сдачи жилья в аренду. Аналогичные запросы получили и несколько городов-миллионников, - рассказала изданию директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Минфин еще в 2018 году предлагал предоставлять управляющим компаниям гранты за рост налоговых поступлений. Эта мера была ориентирована на стимулирование деятельности УК по выявлению съемных квартир, хозяева которых не платят налоги. Также предлагалось создать горячие линии для обращения граждан.

Впрочем, в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость рассказали, что они пока не знают о массовой рассылке запросов от налоговых служб или городских властей в товарищества собственников жилья. В Ассоциации  также не исключили, что налоговые службы сами получают нужные сведения из баз данных квартир и объявлений риелторов, а также от персонала тех же УК и ТСЖ, к примеру, от слесарей и электриков.

Тэги: съемное жилье, плата, налоги

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