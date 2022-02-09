В Соколе будут судить вора, который украл из магазина мобильных телефонов на 1,8 млн. рублей

09.02.2022 [Происшествия]

В Соколе полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в краже телефонов из магазина на улице Советской, совершённой летом 2021 года.

Представитель магазина заявил, что из подсобки торговой точки пропало 23 мобильных телефона на общую сумму 1,8 млн. рублей.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что неизвестный мужчина зашёл в магазин, а затем прошёл в подсобное помещение которое оказалось не закрыто откуда похитил гаджеты», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали, когда он ехал в автомобиле. Он пытался скрыться. Задержанный рассказал, что продавал украденные телефоны, а деньги тратил. Выяснилось также, что мужчина причастен ещё к нескольким аналогичным кражам в Вологде и Владимирской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: кража, сотовые телефоны, уголовное дело

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