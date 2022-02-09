В Череповце частные гаражи мешают строительству Архангельского моста

09.02.2022 [Общество]

В Череповце 64 гаража, установленные на улице Белинского, мешают строительству нового моста через Шексну. Об этом на своей странице в соцсетях написал мэр города Вадим Германов.

«У нас новая срочная задача: найти хозяев 64 гаражей, которые стоят на улице Белинского. Дело даже не в том, что стоят они там незаконно. Под этими гаражами проходит большой канализационный коллектор, к которому нужно подключить дренажную систему нового моста через Шексну. У владельцев есть ровно месяц, чтобы забрать свои сооружения», — написал мэр города в соцсетях.

По словам Германова, властям города необходимо уговорить собственников вывезти свое имущество с муниципальной территории. Если люди так и не объявятся, гаражи будут увезены на штрафстоянку.

«Как правило, и сам гараж, и все его содержимое так и остается невостребованным. Надеемся, что собственники гаражей на Белинского сознательны и ответственны», — пояснил Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что власти Вологды также обязали в течение месяца убрать незаконно установленные гаражи. Однако после того, как жители села Молочное начали сбор подписей против сноса гаражей, городские власти заявили о том, что владельцы строений могут узаконить их размещение.

Тэги: гаражи, архангельский мост, Строительство

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