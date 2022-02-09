Житель Шекснинского района в шутку заявил полицейским, что его похитили

В Шекснинском районе суд привлёк 23-летнего местного жителя к административной ответственности за ложный вызов полиции.

«Согласно материалам дела, ночью 25 декабря 2021 года пьяный молодой человек позвонил на номер 112 и сообщил, что его похитили незнакомые люди, он не знает, где находится. При этом назвался чужим именем», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Молодой человек не явился в суд, но пояснил, что перед звонком выпивал в деревне Нифантово. Опьянев, он решил пошутить и набрал номер «112».

В качестве наказания суд назначил ему штраф в тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.