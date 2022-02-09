Генпрокуратура РФ проверит факты незаконного списания денег судебными приставами

09.02.2022 [Общество]

Генеральная прокуратура РФ проверит факты незаконного списания денег со счетов граждан, ошибочно идентифицированных в качестве должников, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе соответствующих мероприятий прокуроры в регионах изучат обращения от таких граждан, а также заявления об обжаловании действий приставов, поступившие в прокуратуру и в суд.

«Оценке подлежат также вопросы своевременности принятых судебными приставами мер по отмене наложенных арестов, ограничений, штрафных санкций, возврату незаконно списанных денег», — сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования и проработаны механизмы для своевременной защиты прав граждан.

Отмечается, что часто причиной возникновения проблемы становится совпадение анкетных данных должников и лиц, не имеющих долгов. При этом меры по восстановлению прав лиц, к которым были ошибочно применены штрафные санкции, «не всегда принимаются своевременно».

Тэги: генпрокуратура, проверка, судебные приставы

ТОП НЕДЕЛИ

Родители школьников возмущены, что их детей заставили читать хвалебные стихи в честь дня рождения губернатора
Три человека погибли в ДТП в Сокольском районе
Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге
Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде
Онкобольным Вологодской области придется ездить на КТ в соседний регион
Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области
В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID
В Череповецком районе на библиотекаря написали заявление в полицию из-за жалоб на неубранный снег
Жители Череповца жалуются на большие очереди в поликлинике №7
В Вологде пропала 14-летняя девочка

Похожие новости

В СМИ появилась информация об отставке прокурора Сокольского района

ИА "Ранпресс" сообщает, что заявление Игорь Куликов написал после проведенной Генпрокуратурой проверки

1761
0

Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России

Он стал заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса

4060
0

Почти 40 % планируемых на 2019 год проверок в отношении вологодских предпринимателей оказались неправомерными

Из-за отсутствия оснований их отменила прокуратура

2988
1

«ФосАгро-Череповец» незаконно сбрасывало сточные воды в реку Кошта

После вмешательства прокуратуры предприятию пришлось реконструировать свои очистные сооружения, потратив на это 160 млн рублей

2795
0

Генпрокуратура сочла взносы на капремонт неконституционными

По мнению прокуратуры, норма в нынешнем виде не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата, что может создать условия, когда граждане не смогут распоряжаться своими деньгами, перечисленными на счет оператора

4119
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе будут судить вора, который украл из магазина мобильных телефонов на 1,8 млн. рублей
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы
В Череповце частные гаражи мешают строительству Архангельского моста
По факту гибели пенсионерки на пожаре в Соколе возбуждено уголовное дело
Житель Шекснинского района в шутку заявил полицейским, что его похитили
Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом
Российские хоккеисты с победы начали выступление на Олимпиаде
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

2299
0
09.02.2022 [БлогоVO]

Сбили на пешеходном переходе? Сам виноват, так считает ГИБДД

289
0
07.02.2022 [Обзор Прессы]

Зубры на Вологодчине

487
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика