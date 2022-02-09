Генпрокуратура РФ проверит факты незаконного списания денег судебными приставами

Генеральная прокуратура РФ проверит факты незаконного списания денег со счетов граждан, ошибочно идентифицированных в качестве должников, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе соответствующих мероприятий прокуроры в регионах изучат обращения от таких граждан, а также заявления об обжаловании действий приставов, поступившие в прокуратуру и в суд.

«Оценке подлежат также вопросы своевременности принятых судебными приставами мер по отмене наложенных арестов, ограничений, штрафных санкций, возврату незаконно списанных денег», — сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования и проработаны механизмы для своевременной защиты прав граждан.

Отмечается, что часто причиной возникновения проблемы становится совпадение анкетных данных должников и лиц, не имеющих долгов. При этом меры по восстановлению прав лиц, к которым были ошибочно применены штрафные санкции, «не всегда принимаются своевременно».