Евгений Гришковец выступит с концертом в Вологде 23 марта

Российский драматург, режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец выступит в Вологде 23 марта.

– Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий, – рассказывает Евгений. – Писатель на сцене, читающий собственные произведения, — это для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом.