Евгений Гришковец выступит с концертом в Вологде 23 марта

09.02.2022 [Культура]

Российский драматург, режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец выступит в Вологде 23 марта.

– Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий, – рассказывает Евгений. – Писатель на сцене, читающий собственные произведения, — это для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом. 

Евгений планирует прочитать тексты, которые ранее не звучали со сцены, многие из них еще не были опубликованы.

– В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения «Узелки» и «Водка как нечто большее». Но они будут дополнены другими, – поясняет он.

Начало мероприятия 23 марта в 19:00 в вологодском концертном зале «Русский дом».

Возрастные ограничения: (18+).
 

Тэги: спектакль, концерт, писатель

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