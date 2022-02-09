Евгений Гришковец выступит с концертом в Вологде 23 марта

Российский драматург, режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец выступит в Вологде 23 марта.
– Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий, – рассказывает Евгений. – Писатель на сцене, читающий собственные произведения, — это для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом.
Евгений планирует прочитать тексты, которые ранее не звучали со сцены, многие из них еще не были опубликованы.
– В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения «Узелки» и «Водка как нечто большее». Но они будут дополнены другими, – поясняет он.
Начало мероприятия 23 марта в 19:00 в вологодском концертном зале «Русский дом».
Возрастные ограничения: (18+).