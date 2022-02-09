В Великоустюгском районе глава поселения выступил против главы района

В Великоустюгском районе глава Самотовинского сельского поселения Александр Тельтевской направил жалобу в районную и областную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку постановления главы района «о выдвижении инициативы преобразования всех поселений в единый округ». Александр Тельтевской считает, что глава района Александр Кузьмин, выдвинув такую инициативу, превысил свои полномочия.

«Я разослал в другие районы копию письма в прокуратуру, как основание для депутатов отложить принятие решений о назначении и проведении публичных слушаний. Это может „охладить горячие головы“ и затормозить процесс», — пояснил глава Самотовинского поселения.

На сегодняшний день Тельтевской оказался единственным главой поселения, который высказался против ликвидации поселений и образования единого муниципального округа.

Тельтевской также отмечает, что глава района Александр Кузьмин предложил писать свои вопросы под одним из постов у себя на страничке не далее, как в прошлую пятницу, но ни на один вопрос сам так и не ответил.