61 заявка поступила от вологодских студентов и ученых на стипендию имени Леденцова

В Вологде начала работать экспертная комиссия по присуждению стипендии имени Леденцова молодым ученым. Всего на соискание стипендии поступила 61 заявка от молодых студентов и ученых.

«Стипендия имени мецената Христофора Леденцова вызвала большой интерес. Заявки подали 34 студента и 27 молодых ученых, то есть сотрудников образовательных и научных организаций. Участие в конкурсе приняли представители всех высших учебных заведений Вологды, а также одного из колледжей. Теперь из числа претендентов нам предстоит выбрать по 5 человек в каждой категории, которые будут получать в течение года ежемесячную стипендию. Для студентов это 4 тысячи рублей каждый месяц, для молодых ученых — 10 тысяч рублей. Победителей назовем на итоговом публичном отчете, который состоится во второй половине февраля», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Заявки на стипендию поступили от представителей Вологодского государственного университета, Вологодского института права и экономики, Северо-западного института Университета имени Кутафина, Вологодской ГМХА, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Вологодского кооперативного колледжа, Вологодского научного центра Российской академии наук и Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства, — сообщает пресс-служба администрации города.

Участники конкурса ведут научную деятельность в разных направлениях — экономике, юриспруденции, изучении вопросов благоустройства, экологической безопасности, творческого потенциала региона, инновационных подходов в строительной отрасли и т. д.

Городская стипендия для молодых ученых учреждена в Вологде впервые, средства на эти цели выделены из городского бюджета. Претендовать на стипендию могут молодые вологжане до 35 лет, занимающиеся научной работой в любой сфере. Проект стартовал в год празднования 180-летия со дня рождения мецената Христофора Леденцова, известного поддержкой российских ученых.