Вологодская бегунья Алёна Соловьева завоевала бронзу Первенства России по лёгкой атлетике

08.02.2022 [Спорт]

Первенство России по легкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет начались сегодня в Челябинской области. Наш регион в беге на дистанции 60 метров представляют череповчанка Анастасия Ленок и воспитанница ДЮСШ «Спартак» вологжанка Алёна Соловьева.

Настя не смогла преодолеть полуфинальную стадию. Алёна пробилась в финал, где заняла третье место с результатом 7,69 секунд, уступив 8 сотых сек. Полине Шауло из Брянска. На втором месте представительница Ростовской области Вероника Ратиева.

Отметим, что Алёна — действующий победитель Первенства СЗФО по легкой атлетике в закрытых помещения среди спортсменов до 20 лет в беге 60 и 200 метров, которое прошло в Ярославле в середине января.

Тэги: лёгкая атлетика, Первенство, бронза

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