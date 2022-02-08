В России QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела

Минздрав России опубликовал приказ, в котором указано, что QR-код в России с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, — сообщает РИА Новости.

«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», — говорится в документе.

Этот пункт предусматривал, что «медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» формируется в автоматическом режиме на основании сведений, внесенных в информационный ресурс учета информации для предотвращения распространения COVID-19.