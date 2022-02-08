Вологодский бизнес, пострадавший от COVID, может получить двойную меру господдержки

Вологодские предприниматели, пострадавшие от экономического кризиса во время пандемии, могут воспользоваться двойной мерой господдержки. Для них действует специальный продукт «Микрозаём для пострадавших отраслей», где средства до 1 миллиона рублей предоставляются на срок до 2-х лет по ставке от 1% годовых. Его можно получить в Фонде ресурсной поддержки.

«Если бизнесу нужен заем от 500 тысяч рублей, то требуется предоставить обеспечение, — объясняет Оксана Башаркевич, директор Центра гарантийного обеспечения МСП. — В этом случае подключается второй инструмент поддержки, который позволяет воспользоваться поручительством. Его предоставит Центр гарантийного обеспечения МСП. Для восстановления бизнеса принципиально важна скорость принятия решения о предоставлении поддержки. Поэтому Центр рассматривает заявки за 1 день».

Сообщается, что одними из первых микрозаймом для пострадавших отраслей воспользовались предприниматели из Вологды. Они ведут свою деятельность в области спорта и услуг салонов красоты.