Вологодский бизнес, пострадавший от COVID, может получить двойную меру господдержки

08.02.2022 [Экономика]

Вологодские предприниматели, пострадавшие от экономического кризиса во время пандемии, могут воспользоваться двойной мерой господдержки. Для них действует специальный продукт «Микрозаём для пострадавших отраслей», где средства до 1 миллиона рублей предоставляются на срок до 2-х лет по ставке от 1% годовых. Его можно получить в Фонде ресурсной поддержки.

«Если бизнесу нужен заем от 500 тысяч рублей, то требуется предоставить обеспечение, — объясняет Оксана Башаркевич, директор Центра гарантийного обеспечения МСП. — В этом случае подключается второй инструмент поддержки, который позволяет воспользоваться поручительством. Его предоставит Центр гарантийного обеспечения МСП. Для восстановления бизнеса принципиально важна скорость принятия решения о предоставлении поддержки. Поэтому Центр рассматривает заявки за 1 день».

Сообщается, что одними из первых микрозаймом для пострадавших отраслей воспользовались предприниматели из Вологды. Они ведут свою деятельность в области спорта и услуг салонов красоты.

 

Тэги: бизнес, помощь, пандемия, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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