Четырёхлетний мальчик пострадал при столкновении двух иномарок в Вологде

В Вологде на перекрёстке улиц Ленинградской и Костромской столкнулись «КИА Рио» и «Сузуки Гранд Витара». Авария произошла 8 февраля в 7:10.

По предварительной информации, водитель «КИА» — 41-летняя женщина — при проезде перекрёстка нарушила ПДД и не предоставила преимущество автомобилю «Сузуки» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала водитель «КИА» и её пассажир — четырёхлетний мальчик. Оба получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает городской отдел ГИБДД.