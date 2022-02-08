Четырёхлетний мальчик пострадал при столкновении двух иномарок в Вологде

08.02.2022 [Происшествия]

В Вологде на перекрёстке улиц Ленинградской и Костромской столкнулись «КИА Рио» и «Сузуки Гранд Витара». Авария произошла 8 февраля в 7:10.

По предварительной информации, водитель «КИА» — 41-летняя женщина — при проезде перекрёстка нарушила ПДД и не предоставила преимущество автомобилю «Сузуки» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала водитель «КИА» и её пассажир — четырёхлетний мальчик. Оба получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП с ребенком, авария
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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