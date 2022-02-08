В Вологде в ближайшее время начнется конкурс по поиску подрядчика для строительства новой школы

Городские власти Вологды в ближайшее время намерены начать аукцион по поиску подрядчика для строительства школы на 1200 мест. Новое учебное заведение будет построено на улице Сергея Преминина. Информация об этом появилась на странице мэра города Сергея Воропанова в соцсетях. По его словам, правительство области подтвердило выделение средств по инфраструктурному кредиту. В планах городских властей — завершить строительство в 2023 году.

Также Сергей Воропанов рассказал, что школа в микрорайоне Охмыльцево готова на 50%.

«До 15 февраля необходимо закрыть контур (первый блок) и начать штукатурные работы. Сейчас строители ведут кладку наружных и внутренних стен и перегородок, монтаж отопления в подвале, начались штукатурные работы в тепловом узле, монтаж окон. Начались работы по кровле, полностью накрыть здание должны к 1 апреля», — рассказал мэр города.

В настоящее время на объекте завершены монолитные работы, как и работы по обустройству фундамента, колодцев и труб дренажа, а также кирпичной кладки вентиляционных шахт.