Меньше четырех секунд не хватило Максиму Цветкову до олимпийской бронзы

Максим Цветков сегодня стартовал сегодня под первым номером в индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин на Олимпиаде-2022. Также в составе российский сборной были Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Максим блестяще прошел первые три огневых рубежа, однако на четвертом слегка затянул с последним выстрелом и промахнулся. Этот промах стал для спортсмена роковым. Время, которое уроженец Бабаево потерял на последнем выстреле, лишило его и бронзовой медали.

В результате у Цветкова только четвертое место с отставанием от победителя — француза Кантен Филон Майета на 34.9 секунды. От третьего места, на котором разместился Йоханнес Бё, отставание Цветкова составило всего 3.8 сек.