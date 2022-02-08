Меньше четырех секунд не хватило Максиму Цветкову до олимпийской бронзы

08.02.2022 [Спорт]

Максим Цветков сегодня стартовал сегодня под первым номером в индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин на Олимпиаде-2022. Также в составе российский сборной были Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Максим блестяще прошел первые три огневых рубежа, однако на четвертом слегка затянул с последним выстрелом и промахнулся. Этот промах стал для спортсмена роковым. Время, которое уроженец Бабаево потерял на последнем выстреле, лишило его и бронзовой медали.

В результате у Цветкова только четвертое место с отставанием от победителя — француза Кантен Филон Майета на 34.9 секунды. От третьего места, на котором разместился Йоханнес Бё, отставание Цветкова составило всего 3.8 сек.  

Тэги: олимпиада, биатлон, Максим Цветков

ТОП НЕДЕЛИ

Родители школьников возмущены, что их детей заставили читать хвалебные стихи в честь дня рождения губернатора
Три человека погибли в ДТП в Сокольском районе
В Бабаево участника поисковых экспедиций привлекли к ответственности за демонстрацию свастики
Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге
Глава Великоустюгского района написал заявление в полицию на местных журналистов
Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде
Онкобольным Вологодской области придется ездить на КТ в соседний регион
В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID
В Череповецком районе на библиотекаря написали заявление в полицию из-за жалоб на неубранный снег
Жители Череповца жалуются на большие очереди в поликлинике №7

Похожие новости

Евгения Лаленкова осталась без олимпийской медали на дистанции 1500 метров

Череповчанка показала результат 1:55,74, заняв 9-е место

1030
0

Российские фигуристы взяли золото Олимпиады в командном турнире

После выступления Камилы Валиевой отрыв от ближайших преследователей — сборной США — составил девять очков

633
0

Череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова вошла в десятку сильнейших в Пекине

На дистанции 3000 метров Евгения стала лучшей среди российских спортсменок на олимпиаде

1240
0

Череповчанин Вадим Шипачев вынес знамя российской сборной на Олимпиаде в Пекине

Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу, 4 февраля

1605
0

Уроженец Череповца Вадим Шипачев выбран знаменосцем сборной России в Пекине

Вместе с воспитанником череповецкого хоккея знамя на церемонии открытия Олимпийских игр понесет конькобежка Ольга Фаткулина

1299
0

На тренировочных стартах в Пекине череповчанка Евгения Лаленкова заняла четвертое место

Тренировочные старты проводятся в Пекине, где 4 февраля начнутся XXIV Зимние Олимпийские игры

834
0

ХК «Северсталь» отказалась от проведения матчей регулярного сезона на время Олимпиады

Клуб поддержал совместное решение КХЛ

1447
0

Вратарь череповецкой «Северстали» вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде

Расширенный состав команды, которая уже сегодня начнёт подготовку к Олимпиаде, был объявлен накануне.

985
0

Денис Спицов вошел в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры - 2022

Состав сборной утвержден сегодня президиумом Федерации лыжных гонок России

1358
0

Команда школы №10 из Череповца победила в телеигре «Мы - грамотеи»

Их соперниками были школьники из города Орёл

901
0

9 вологодских спортсменов могут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года

Спортсмены вошли в расширенный состав сборной России для подготовки к XXIV Зимним Олимпийским играм

932
0

Вологодский лицеист Алексей Шарыгин завоевал золото международной олимпиады по химии

В 54-й международной Менделеевской олимпиаде приняли участие 130 человек из 27 стран мира

1642
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области
Вологодская бегунья Алёна Соловьева завоевала бронзу Первенства России по лёгкой атлетике
В России QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела
За гибель женщины в ДТП житель Белозерска заплатит ее детям 1,6 млн рублей
Вологодский бизнес, пострадавший от COVID, может получить двойную меру господдержки
В Соколе росгвардейцы спасли женщину и её собаку от агрессивного пса
Четырёхлетний мальчик пострадал при столкновении двух иномарок в Вологде
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

2092
0
08.02.2022 [БлогоVO]

Представляем вашему вниманию видеолекцию «Старший младший брат»

139
0
07.02.2022 [Обзор Прессы]

Зубры на Вологодчине

402
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика