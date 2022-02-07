Выставка фотографий лошадей работает в Вологде

Выставка фотографий под названием «Клячи» работает в арт-галерее «Атриум» в здании библиотеки имени Бабушкина в Вологде.

Автор работ – Светлана Балабанова, фотохудожник из Санкт-Петербурга.

– Экспозиция посвящена аборигенным породам лошадей, которые формировались на территории нашей страны в ее уникальных климатических условиях на протяжении многих столетий. Такие кони не попадают на парадные картины и обложки глянца, но именно они всегда были настоящими тружениками и любимцами деревни, – говорится в анонсе мероприятия.

Светлана Балабанова — конный и портретный фотограф. Она снимает портреты людей в студии, интерьере и на пленэре. Занимается конной фотографией. Снимает лошадей и наездников, сотрудничает с конными клубами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Популяризирует породы лошадей и конный спорт в России. Светлана также является фотографом журнала «Российское фото», имеет публикации в журнале «National Geographic Россия» и несколько дипломов Международного конкурса 35AWARDS.

Фотовыставку «Клячи» можно посетить до 28 февраля по адресу: Вологды, Марии Ульяновой, 1 по будням с 10:00 до 20:00 часов, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной день – пятница.

Вход бесплатный. При посещении библиотеки требуется QR-код, а также медицинская маска.

Возрастных ограничений нет.

