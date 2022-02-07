Благотворительная акция «Книжный круговорот» пройдет в Вологде 12 и 13 февраля.

Ранее NewsVo рассказывал, что благотворительный проект «КругОвороТ» проводит сбор книг. Волонтеры собирали книги по шести адресам в Вологде.

Вологжане откликнулись на призыв сдать на благотворительность книги, которые им стали уже не нужны.

– И знаете, мы готовы провести книжное мероприятие уже в эти выходные! Вы сможете приобрести классные книги за благотворительное пожертвование от 30 до 250 рублей, обменять или же просто взять бесплатно, – рассказывают волонтеры проекта.

Время проведения акции:

12 февраля: 10:00 – 16:00

13 февраля: 10:00 – 14:00

Место проведения – благотворительный магазин «КругОвороТ», Ленинградская, 150, вход рядом с «Позитроникой» через магазин «Мебель».

Помимо этого в рамках акции состоится экскурсия по благотворительному магазину. Участникам расскажут и наглядно покажут всю систему работы проекта. Начало экскурсии: 12 февраля в 12:00.

Также в программе мероприятия – мастер-классы для детей и взрослых, который пройдут:

12 февраля в 14:00 часов

13 февраля в 12:00 часов

На для участия в экскурсии и мастер-классах необходима предварительная запись, так как количество мест ограничено. Записаться можно через сообщения в группе https://vk.me/krugovorot35 «Кроговорота» в социальной сети или по номеру +7 981 442-12-08.

Все денежные средства, вырученные в ходе книжной акции, будут переданы на благотворительность.

