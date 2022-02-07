Евгения Лаленкова осталась без олимпийской медали на дистанции 1500 метров

Череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова заняла лишь 9-е место на дистанции 1500 метров, уступив победительнице — нидерландке Ирен Вюст чуть менее 2,5 секунд. Голландская спортсменка установила новый олимпийский рекорд с результатом 1:53,28.

Второе место заняла японка Михо Такаги, на третьем также спортсменка из Нидерландов — Антойнетте де Йонг.

«Секунды хорошие, если учитывать, что это равнинный каток. Так же у меня было в декабре в Коломне. Мне не очень понравился мой прокат в техническом плане. Начинаешь отставать и уже не можешь поддерживать скорость. Оставшимся соперницам удобнее, что они будут кататься вместе в забегах и поддерживать друг другу скорость. Недовольна именно техническим моментом. В какой-то момент стала понимать, что не могу контролировать скорость, перестроиться невозможно», — прокомментировала свое выступление Евгения изданию «Спорт экспресс».