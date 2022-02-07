Синоптики обещают потепление в Вологодской области

07.02.2022 [Общество]

Погода наступившей недели ожидается теплой, среднесуточная температура будет превышать норму на 7 — 8 градусов. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, такое потепление связанно с влиянием обширного атлантического циклона, который «закачивать» в регион теплый и влажный воздух.

В результате ожидается облачная погода и осадки, а температурный фон постепенно начнет повышаться. Уже во вторник, 8 февраля, дневная температура повысится -1 -6 градусов. Пик потепления придется на четверг, местами ожидается до 0 градусов. Наиболее высокие температуры ожидаются в западных и центральных районах области, на востоке сохранятся отрицательные температуры.

По предварительным данным, потепление сохраниться до конца текущей недели.

Тэги: погода, потепление, температура

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