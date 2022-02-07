В Белозерском районе сотрудники ОМОН и рыбнадзора вытащили застрявший в пойме мотобуксировщик

07.02.2022 [Происшествия]

На озере Белое в Белозерском районе сотрудники рыбнадзора и ОМОН «Вымпел»  во время соместного рейда вытащили застрявший в пойме мотобуксировщик, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Инцидент произошёл в 20 километрах от райцентра. Владелец транспорта рассказал, что пытался выехать из поймы, но из-за низкой температуры буксировщик начал примерзать ко льду.

«После тяжелых усилий, практически на руках, мое снегоходное транспортное средство было выставлено на устойчивый снегоходный лед, сотрудники ОМОН и рыбинспекторы проследили, пока я выехал на безопасное место озера Белое. Тем самым они сохранили мое физическое и психологическое здоровье», — рассказал пострадавший в благодарственном письме.

Мужчина также добавил, что температура воздуха в тот день достигла отметки в -21 градус.

Тэги: снегоход, ОМОН, рыбнадзор, рейд
фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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