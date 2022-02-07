В Белозерском районе сотрудники ОМОН и рыбнадзора вытащили застрявший в пойме мотобуксировщик

На озере Белое в Белозерском районе сотрудники рыбнадзора и ОМОН «Вымпел» во время соместного рейда вытащили застрявший в пойме мотобуксировщик, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Инцидент произошёл в 20 километрах от райцентра. Владелец транспорта рассказал, что пытался выехать из поймы, но из-за низкой температуры буксировщик начал примерзать ко льду.

«После тяжелых усилий, практически на руках, мое снегоходное транспортное средство было выставлено на устойчивый снегоходный лед, сотрудники ОМОН и рыбинспекторы проследили, пока я выехал на безопасное место озера Белое. Тем самым они сохранили мое физическое и психологическое здоровье», — рассказал пострадавший в благодарственном письме.

Мужчина также добавил, что температура воздуха в тот день достигла отметки в -21 градус.