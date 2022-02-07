В Вологде опубликовали афишу театрального фестиваля премьер

Фестиваль «Вологодский областной театральный» стартовал в Вологде и Череповце, и продлится до 14 марта. Театры Вологды и Череповца представят премьерные спектакли, появившиеся в их репертуаре с 2019 по 2021 год.

Идея проведения фестиваля премьер принадлежит Вологодскому отделению Союза театральных деятелей. Впервые он состоялся в 2019 году. Организует фестиваль Театр-кабаре «АртРеприза» Вологодского Дома актера.

Основную программу фестиваля составляет смотр, обсуждение и профессиональная оценка лучших премьерных спектаклей 2019–2021 годов приглашенными театральными критиками, отбор и награждение лучших работ актеров и постановщиков.

В рамках фестиваля в Вологде и Череповце пройдут актерские тренинги, лекция о современном театре и мастер-класс по написанию театральных эссе. Билеты на спектакли фестиваля «ВОТ» можно приобрести в кассах и на сайтах театров-участников. Зрители также могут проголосовать за любимого артиста.

Награды фестиваля будут вручены на традиционном праздничном представлении «Весь мир — театр!», посвященном Международному Дню театра, которое состоится 27 марта.

Полностью афиша спектаклей размещена на портале «Культура в Вологодской области»