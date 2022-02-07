Мошенник, представившийся военным, выманил больше полумиллиона рублей у пенсионерки из Белозерского района

70 летняя жительница Белозерского района стала жертвой мошенников.

О происшествии заявил брат пострадавшей. Он рассказал, что его сестра в социальной сети вела переписку с мужчиной, который представился военным. Собеседник писал, что служит по контракту в одной из стран Европы, где постоянно ведутся боевые действия.

«Мужчина попросил перевести ему денежные средства в 45 тысяч рублей с условием обязательного возврата на приобретение нового ноутбука. Полностью доверяя, женщина перевела указанную сумму на банковскую карту. Позже он попросил перевести еще 130 тысяч рублей. Она вновь перевела деньги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

После он пообещал переехать к ней жить и попросил деньги на погашение кредита, из-за которого его не выпустят из страны. Пострадавшая отправила ему ещё 352 тысячи рублей, из которых 310 500 рублей взяла в кредит. Получив деньги, собеседник перестал выходить на связь.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, с 4 по 6 февраля 2022 года в полицию обратилось девять жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 1 455 000 рублей.