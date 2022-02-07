Карантин для всех контактных по коронавирусу заканчивается 7 февраля

07.02.2022 [Общество]

С 6 февраля вступили в силу изменения в Постановлении главного санитарного врача Российской Федерации и Приказ Министерства здравоохранения. 

Когда выходить на работу и учебу, а также как получить закрытый больничный лист подробно пояснил Антон Кольцов, первый заместитель губернатора Вологодской области и председатель правительства Вологодской области журналистам 35тв.ru.

– Во-первых, изменения касаются порядка открытия и порядка закрытия больничного листа. С 6 февраля больничный лист для больных коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом открывается на семь дней. Безусловно с возможностью, при необходимости, по решению медицинского работника, продления данного больничного листа. Для граждан, которые уже сейчас находятся на больничном, то есть больничный выдан до 6 февраля, сроки не меняются. Пациент находится на больничном ровно тот период, который прописан в больничном листе.

Что касается выписки. С 6 февраля при выписке не проводится ПЦР-тестирование пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции. Это касается тех пациентов, которые находятся на больничном семь и более дней. Тестирование не проводится с 6 февраля, повторяю.

По словам Антона Кольцова, пациенты, которые лечатся и выздоравливают до семи дней, то есть до шести дней включительно, им для выписки, для закрытия больничного листа потребуется однократное ПЦР-тестирование.

– Следующие изменения серьезные касаются контактных лиц – тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией. Для них отменяется карантин. Для граждан, которые находятся на больничном по контакту с больным коронавирусной инфекцией карантин заканчивается, и они выходят на работу 8 февраля, во вторник. В понедельник, 7 февраля, для этих граждан, которые имеют больничный по контакту, автоматически закрывается больничный лист. Обращаться в поликлинику для закрытия больничного листа не нужно. Информация о закрытом больничном листе появится в личном кабинете на портале Госуслуг, гражданин его увидит. Сразу оговорюсь, что в связи с тем, что массово придется закрыть большое количество больничных листов в понедельник, может быть некая отсрочка к моменту появления данного закрытого больничного листа на портале Госуслуг. При этом, повторюсь, он автоматически закрывается 7 февраля. На работу данные граждане выходят 8 февраля.

Относительно детей, которые также находятся сейчас на карантине по контакту с коронавирусной инфекцией карантин также отменяется со вторника. С 8 февраля, со вторника, дети выходят в обычном режиме в детские сады, в школы, в колледжи и в вузы. 

– Там, где один родитель имеет больничный по уходу за таким ребенком, который находится сейчас на карантине, для этих родителей больничный лист будет автоматически закрыт 7 февраля. Также не нужно обращаться для его закрытия в поликлинику. Дети приступают к обычному режиму со вторника, – пояснил Антон Кольцов.

Тэги: коронавирус, карантин, больничный лист
Сюжет: Пандемия коронавируса

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