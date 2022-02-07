Выставка работ череповецкого художника Евгения Калачева работает в Вологде

Выставка «По земле Вологодской» череповецкого художника Евгения Калачева работает в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

– На живописных полотнах запечатлены не только места и пейзажи, ставшие туристическим брендом Вологодской области – Вологда, Череповец, Тотьма, Белозерск, Кириллов, Устюжна, Великий Устюг, Горицы, но и скромные очаровательные малоизвестные ее уголки, – говорится в анонсе мероприятия.

Евгений Калачев – художник-график, живописец, член Союза художников России. Его творчество – это классическое искусство, соединенное с достижениями импрессионизма.

– Идя от импрессионизма и свободно владея секретами реалистического мастерства, Евгений пишет пейзажи, которые играют главную роль в его творчестве, – сообщает сайт художника.

Посетить выставку можно до 20 марта в Юго-Западной башне Вологодского кремля со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник, вторник.

При входе необходимо предъявить QR-код.

Возрастные ограничения: (6+)

