Житель Вологды сдал в металлолом чужой грузовой контейнер

В Вологде полицейские раскрыли кражу грузового контейнера, который больше 15 лет стоял в одном из гаражных кооперативов города.

О пропаже заявил 76-летний вологжанин. Он оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 38-летний ранее судимый мужчина.

«В беседе с оперативниками подозреваемый рассказал, что заприметил контейнер уже давно. Чтобы реализовать чужое имущество, он отправился в пункт приема металла и, представившись владельцем контейнера, заключил договор о доставке его на металлобазу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Переработать контейнер не успели и его вернут законному владельцу. Задержанный должен вернуть владельцу металлобазы вырученные 20 тысяч рублей и возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.