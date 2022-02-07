В Вологодском районе воришка потерял украденный телефон и пытался найти его через соцсети

Сыщики вологодского райотдела полиции нашли телефон, который был украден в селе Кубенское в новогоднюю ночь. По словам девушки — владелицы гаджета, после празднования новогоднего корпоратива в бане она обнаружила, что телефон пропал. Ущерб заявительница оценила в 10 тысяч рублей.

Как оказалось, телефон был украден коллегой потерпевшей. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в краже.

«По словам задержанного, похищенный телефон он потерял, когда был в гостях у родителей в Грязовецком районе. Причем, он попытался отыскать мобильный, разместив в социальной сети информацию о вознаграждении нашедшему, но его попытки не увенчались успехом», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сыщики установили местонахождении телефона. Как оказалась, мобильный нашел житель поселка Вохтога и подарил своей девушке.

«В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу», — также рассказали в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.