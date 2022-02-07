Иконы «Северной черни» завоевали главную награду всероссийского конкурса «Признание Петербурга»

Коллекция икон «Торжество православия», созданная великоустюгским заводом «Северная чернь», завоевала первое место на XXX Всероссийском конкурсе ювелиров «Признание Петербурга».

Иконы были представлены в номинации «Предметы религиозного культа». Конкурс проводился в рамках XXX Международной ювелирной выставки JUNWEX Петербург — крупнейшего профессионального мероприятия для производственно-торговых ювелирных предприятий и компаний в сфере ювелирных технологий.

Всего на конкурсе были выставлены более 650 экспонатов — ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительская и сувенирная продукции, художественное оружие и многое другое, — сообщает портал «Культура в Вологодской области».

«Северная чернь» презентовала новую коллекцию икон, выполненную совместно с иконописными мастерскими Палеха. Также великоустюгский завод представил широкий ассортимент ювелирных украшений и посуды из самых востребованных коллекций.