Иконы «Северной черни» завоевали главную награду всероссийского конкурса «Признание Петербурга»

07.02.2022 [Культура]

Коллекция икон «Торжество православия», созданная великоустюгским заводом «Северная чернь», завоевала первое место на XXX Всероссийском конкурсе ювелиров «Признание Петербурга».

Иконы были представлены в номинации «Предметы религиозного культа». Конкурс проводился в рамках XXX Международной ювелирной выставки JUNWEX Петербург — крупнейшего профессионального мероприятия для производственно-торговых ювелирных предприятий и компаний в сфере ювелирных технологий.

Всего на конкурсе были выставлены более 650 экспонатов — ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительская и сувенирная продукции, художественное оружие и многое другое, — сообщает портал «Культура в Вологодской области».

«Северная чернь» презентовала новую коллекцию икон, выполненную совместно с иконописными мастерскими Палеха. Также великоустюгский завод представил широкий ассортимент ювелирных украшений и посуды из самых востребованных коллекций.

 

Тэги: Северная чернь, конкурс, Победа

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