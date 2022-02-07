Россиянам могут разрешить защищать свое жилье любыми способами

На согласование в кабинет министров отправлен проект закона «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». По мнению депутатов Госдумы, граждане имеют право защищать свою жизнь, жизнь своих близких и свое жилище любыми способами, — пишут сегодня «Известия».

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — отмечается в сопроводительном письме.

В записке поясняется, что незаконное проникновение в чужое жилище не всегда имеет целью только завладение имуществом. Очень часто такие преступления заканчиваются убийствами или причинением тяжелого вреда здоровью, насилием, похищениям граждан. Законопослушные граждане в этих случаях ограничены пределами необходимой обороны, в отличие от преступников.

Умышленное превышение необходимой самообороны в настоящее время является уголовным преступлением и карается по ч. 1 ст. 108 УК и ч. 1 ст. 114 УК. При этом жертва нападения должна оценивать степень опасности, которая угрожает его жизни.

«Сейчас по законодательству жертва несет большую ответственность, чем нападающий, хотя испытывает гораздо больший стресс, защищая свою жизнь, здоровье, честь и достоинство. Мы давно предлагали ввести в законодательство понятие „Мой дом — моя крепость“. Оно подразумевает, что если нападение совершено внутри квартиры, дачи, машины, то с жертвы снимается вся ответственность за превышение самообороны», — считает глава общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года по статье 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении необходимой обороны» были осуждены 132 человека, оправдано только двое. По статье 114 УК РФ «Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны» осуждены 203 человека, оправдательных приговоров нет.