В Вологде пропала 14-летняя девочка

06.02.2022 [Общество]

В Вологде ищут 14-летнюю девочку, которая пропала 4 февраля. Как говорится на странице поисково-спасательного отряда «Ты не один», Екатерина Николаева, 2007 года рождения, около 21 часа вышла из дома на Тополевом переулке, 5, в областном центре, с этого момента о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид чуть старше своих лет (15-16), рост 153 см, короткие волосы, светлые глаза. Была одета в черную куртку-«бомбер», черную толстовку, коричневые вельветовые джинсы и черные кроссовки, при себе имелась черная сумка-«банан» с зелено-оранжевыми вставками.

Всех, кто может что-то рассказать о местонахождении Екатерины, просят сообщить об этом по телефону полиции 102, либо на горячую линию волонтеров ПСО: 8911-505-68-98.

Тэги: пропал подросток, поиск

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