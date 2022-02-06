В Вологодской области за сутки коронавирусом заболело больше 1700 человек

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 1704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд в регионе.

В целом в России также побит рекорд по заболеваемости коронавирусом — 180 071 новый случай коронавируса.

При этом в Вологодской области 650 человек выздоровели, 49 человек госпитализировано, четыре человека умерли. Статистика за 6 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 114 845 пациенту. Большая часть из них — 100 906 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 230 человек.