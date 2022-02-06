Череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова вошла в десятку сильнейших в Пекине

На дистанции 3000 метров череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова, для которой эта олимпиада стала первой в карьере, показала результат 4:03.42, замкнув первую десятку, при этом став лучшей среди российских спортсменок.

Победу с новым олимпийским рекордом 3:56.93 одержала нидерландка Ирен Схаутен, на втором месте итальянка Франческа Лоллобриджида, третья — Изабелль Вайдеманн из Канады.

Впереди у череповецкой конькобежки ещё две дистанции — 1500 метров и командная гонка преследования, которые пройдут 7 и 12 февраля.