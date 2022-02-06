Житель Тотемского района наказан за переписку с несовершеннолетней на сексуальные темы

В Тотемском районе местный житель приговорен к одному году колонии общего режима за переписку на сексуальные темы с несовершеннолетней. Как рассказали в областном управлении СК, мужчина «осуществлял переписку с малолетней на сексуальные темы, провоцируя ее на их обсуждение. Своими преступными действиями злоумышленник проявил неуважение и цинизм, унизил честь и достоинство ребенка, причинил нравственные и моральные страдания, а также оказал развращающее влияние».

Уголовное дело было возбуждено после того, как к полицию обратились родители потерпевшей, которые узнали о переписке из мобильного телефона ребенка. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, пояснив, что общался с несовершеннолетней в состоянии алкогольного опьянения.