Житель Тотемского района наказан за переписку с несовершеннолетней на сексуальные темы

06.02.2022 [Происшествия]

В Тотемском районе местный житель приговорен к одному году колонии общего режима за переписку на сексуальные темы с несовершеннолетней. Как рассказали в областном управлении СК, мужчина «осуществлял переписку с малолетней на сексуальные темы, провоцируя ее на их обсуждение. Своими преступными действиями злоумышленник проявил неуважение и цинизм, унизил честь и достоинство ребенка, причинил нравственные и моральные страдания, а также оказал развращающее влияние».

Уголовное дело было возбуждено после того, как к полицию обратились родители потерпевшей, которые узнали о переписке из мобильного телефона ребенка. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, пояснив, что общался с несовершеннолетней в состоянии алкогольного опьянения.

«Решением суда мужчина приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили в областном управлении СК.

 

Тэги: суд, приговор

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