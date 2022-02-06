В России отменили карантин для контактировавших с зараженными COVID

06.02.2022 [Общество]

В России вступили в силу санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. Согласно правилам, отменяется изоляция для контактировавших с больными коронавирусом.

Они предусматривают и другие нововведения. Теперь не требуется отрицательный тест на коронавирус при выписке, если лечение длилось больше недели. Из предметов, помогающих в борьбе с COVID-19, исключены перчатки.

Главный санитарный врач Анна Попова объяснила, что ограничения для контактировавших с больными коронавирусом снимаются из-за особенностей омикрон-штамма. По ее словам, он очень быстро передается, но многие болеют бессимптомно, из-за чего «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».

Тэги: омикрон, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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