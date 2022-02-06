В Вологде жители многоквартирного дома из-за пожара провели ночь на улице

В Вологде сегодня ночью произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Возрождения. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило около половины четвертого ночи.

«Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Также закопчена внутренняя отделка квартиры по всей площади. Эвакуированы 8 человек, которые самостоятельно вышли из квартир до приезда пожарных», — говорится в сообщении регионального МЧС.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности проводки в квартире.

