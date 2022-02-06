В Вологде жители многоквартирного дома из-за пожара провели ночь на улице

06.02.2022 [Происшествия]

В Вологде сегодня ночью произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Возрождения. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило около половины четвертого ночи.

«Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Также закопчена внутренняя отделка квартиры по всей площади. Эвакуированы 8 человек, которые самостоятельно вышли из квартир до приезда пожарных», — говорится в сообщении регионального МЧС.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности проводки в квартире.  
 

Тэги: пожар, многоквартирный дом

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