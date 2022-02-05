В Вологодской области выявили более 1500 случаев COVID за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 1526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд в регионе.

В целом в России также побит рекорд по заболеваемости коронавирусом — 177 282 новых случая коронавируса.

При этом в Вологодской области 623 человека выздоровели, 127 человек госпитализировано, пять человек умерли. Статистика за 5 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 113 141 пациенту. Большая часть из них — 100 256 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 226 человек.