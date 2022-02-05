В Вологодской области начали прививать от коронавируса подростков

В Вологодскую область поступило 720 доз детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Это пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V». Данной концентрации достаточно для выработки необходимого уровня антител. Пункты вакцинации детей развернуты в Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге.

По данным пресс-службы правительства области, с начала прививочной кампании от коронавируса в регионе вакцинировано уже более 40 детей. Большая часть из них — в возрасте 15-16 лет. По словам докторов, дети переносят вакцину легко. Нежелательных побочных эффектов не выявлено.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, препарат «Спутник М» вводят несовершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет только с согласия родителей, при этом подростки старше 15 лет могут принять решение самостоятельно. Перед вакцинацией врач-педиатр проводит осмотр.

Подростки могут получить QR-код и сертификат о пройденной вакцинации на портале госуслуг. Если у ребенка нет личного кабинета на портале, документы можно получить, записав его на вакцинацию через общую форму на госуслугах в личном кабинете одного из родителей.