Вологжане завоевали 6 золотых медалей на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу

Вологжане завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье.

Андрей Тихомиров из Шексны одержал победу в весовой категории до 83 кг. среди юношей до 18 лет. В сумме Андрей поднял вес в 685 кг. Также на счету нашего тяжелоатлета две «малых» золотых медали - в приседании (265 кг.) и становой тяге (260 кг.)

Алина Удальцова стала лучшей среди юниорок весовой категории до 52 кг. Алина завоевала золотую медаль как в общем зачете троеборья с суммой 405 кг, так и в отдельных дисциплинах - жим лежа (102,5 кг.) и стендовая тяга (152,5 кг.). В приседании Алина заняла второе место. Отметим, что оба спортсмена занимаются у тренера Дениса Заборина.

Юлия Бахвалова (тренер Николай Ильичёв) из Череповца завоевала три медали в весовой категории до 63 кг. Череповчанка заняла третье место в троеборье с результатом 470 кг. Также завоевала две «малые» медали - бронзу в жиме лежа (100 кг.) и серебро в стендовой тяге (185 кг.)