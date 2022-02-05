Вологжане завоевали 6 золотых медалей на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу

05.02.2022 [Спорт]

Вологжане завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье.

Андрей Тихомиров из Шексны одержал победу в весовой категории до 83 кг. среди юношей до 18 лет. В сумме Андрей поднял вес в 685 кг. Также на счету нашего тяжелоатлета две «малых» золотых медали - в приседании (265 кг.) и становой тяге (260 кг.)

Алина Удальцова стала лучшей среди юниорок весовой категории до 52 кг. Алина завоевала золотую медаль как в общем зачете троеборья с суммой 405 кг, так и в отдельных дисциплинах - жим лежа (102,5 кг.) и стендовая тяга (152,5 кг.). В приседании Алина заняла второе место. Отметим, что оба спортсмена занимаются у тренера Дениса Заборина.

Юлия Бахвалова (тренер Николай Ильичёв) из Череповца завоевала три медали в весовой категории до 63 кг. Череповчанка заняла третье место в троеборье с результатом 470 кг. Также завоевала две «малые» медали - бронзу в жиме лежа (100 кг.) и серебро в стендовой тяге (185 кг.)

Тэги: пауэрлифтинг, золото, первенство России

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