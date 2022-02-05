Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде

05.02.2022 [Происшествия]

Крупный пожар случился накануне в Вологде из-за оставленного в сети ноутбука и зарядного устройства для телефона. Происшествие случилось в квартире на 5 этаже 16-этажного дома в Детском переулке.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в десятом часу вечера. На ликвидацию очага возгорания были отправлены 39 пожарных.

«Площадь пожара составила более 20 квадратных метров. Огнём повреждены потолочная плитка, кухонный гарнитур, микроволновая печь, принтер, монитор, диван, пластиковые откосы окон», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

25 жильцов дома вышли из квартир до прибытия пожарных подразделений.

«Предположительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Проживавшая в квартире женщина, уйдя из дома, оставила в сети ноутбук и зарядное устройство для телефона», — также пояснили в МЧС.

 

Тэги: пожар, многоэтажки

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