Жители Череповца жалуются на большие очереди в поликлинике №7.

На странице губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова люди публикуют фото и видео очередей, которые не просто выходят за двери учреждения, но и делают несколько загибов на прилегающие рядом улицы

– Очередь в 7 поликлинике на ПЦР тест. Это после болезни ребенок стоит в очереди 2 часа НА УЛИЦЕ!! А в школу как пойти после болезни? Без теста не выпишут, – сообщает 3-го февраля Надежда Груздева в комментариях под постом губернатора о мерах соцподдержки.

Видео Надежды Груздевой

– В поликлиниках открыты «красные зоны», куда приглашают пациентов для прохождения контрольного тестирования. Работа кабинетов неотложной помощи усилена. К сожалению, ввиду большого количества пациентов в фойе учреждения недостаточно места, – отвечают Надежде специалисты департамента здравоохранения Вологодской области.

– Олег Александрович, не сочтите за дерзость, но не могли бы вы повторный тест сдать в 7 Поликлинике г. Череповца по адресу Шекснинский пр-т 17?

Время приема теста у предположительно выздоровевших с 15-18 часов по будням. Вы готовы в очереди из 100 человек (взрослые, дети, пожилые) в феврале стоять часами на улице после перенесённой болезни? Если готовы, милости просим к нам в ЗШК.

С Днём Рождения! – пишет Юлия Николаева под постом о Дне рождения губернатора 2-го февраля.