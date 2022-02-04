19 февраля в ботаническом саду Вологды откроется выставка тюльпанов

В ботаническом саду Вологды 19 февраля откроется выставка тюльпанов.

Всего в экспозиции будет представлено более 70 сортов цветка, среди которых есть уникальные и редкие виды. Посетители смогут купить понравившиеся цветы: срезать или забрать вместе с луковицей.

На экскурсиях работники ботанического сада расскажут посетителям, откуда взялось название «тюльпан», историю появления цветка, а также о процессе выращивания разных видов и сортов растения.

Во время специальных мастер-классов все желающие смогут сделать мыло в форме тюльпана и собрать уникальный букет или цветочную композицию.

Выставка будет работать ежедневно до 8 марта с 9:00 до 16:30 по адресу Ершовский переулок, 10А. Информацию о цене и расписании экскурсий и мастер-классов можно найти в группе ботанического сада в соцсети и на сайте botanika35.ru. Возрастное ограничение 6+