Череповчанин Вадим Шипачев вынес знамя российской сборной на Олимпиаде в Пекине

Воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной вынес знамя российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. Церемония открытия Олимпиады прошла сегодня в Пекине.

«Безусловно, это важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь. Единогласным решением знаменосцами будут серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, один из самых опытных наших спортсменов, и олимпийский чемпион 2018 года, капитан мужской хоккейной команды Вадим Шипачев. Это самые достойные члены нашей организации», — рассказал накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.