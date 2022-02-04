Череповчанин Вадим Шипачев вынес знамя российской сборной на Олимпиаде в Пекине

04.02.2022 [Общество]

Воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной вынес знамя российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. Церемония открытия Олимпиады прошла сегодня в Пекине.

«Безусловно, это важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь. Единогласным решением знаменосцами будут серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, один из самых опытных наших спортсменов, и олимпийский чемпион 2018 года, капитан мужской хоккейной команды Вадим Шипачев. Это самые достойные члены нашей организации», — рассказал накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в пятницу, 4 февраля в Пекине.

Тэги: олимпиада, знамя

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