Региональные власти заявили о строительстве газовой котельной в Литеге Сокольского района

Региональные власти заявили о строительстве новой газовой котельной в поселке Литега Сокольского района. Такое решение было принято после многочисленных жалоб местных жителей, которые заявляли о плохом качестве теплоснабжения. Только в текущем отопительном сезоне зафиксировано пять аварийных ситуаций на теплосетях.

С качеством топлива в настоящее время также наблюдаются проблемы, поскольку котельная в Литеге работает на дровах.

В соответствии с программой газификации на период до 2025 года, до конца нынешнего года Литега должна быть газифицирована, — рассказали в пресс-службе правительства региона.

«В течение летнего периода будут проведены строительно-монтажные работы, построено 11 км межпоселкового газопровода и распределительные сети. До конца 2022 года газ придет в Литегу. Следующий этап — синхронизация по строительству котельных. Мы планируем, что в 2023 году вместо существующей устаревшей котельной будет построена новая блочно-модульная газовая. На эти цели в бюджете области предусмотрено 36,5 млн. рублей. Предстоит принять технические решения и обеспечить источник финансирования модернизации тепловых сетей», — рассказал заместитель губернатора области Антон Стрижов.

Такую же работу предстоит провести по теплоснабжению центральной части Сокола: подготовить технические мероприятия по модернизации и реконструкции двух веток — Суворовской и Архангельской, а также предложения по источнику финансирования этих работ.