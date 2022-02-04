В Череповце порядка 15% автобусов не могут выйти на маршруты

04.02.2022 [Общество]

В Череповце пассажиров в общественном транспорте с каждым днем становится все меньше. За последнюю неделю показатели перевозок снизились на 16%. По мнению мэра города Вадима Германова, сказывается лавинообразный рост заболеваемости у взрослых и детей.

«Самая большая проблема транспортников — отсутствие водителей. Примерно 15% автобусов стоят в парке, потому что некому сесть за руль: 66 водителей из 467 находятся на больничном», - рассказал мэр города. 

Со следующего понедельника череповецкие перевозчики начнут работать по новым правилам. Главное — обеспечить полный выход техники в часы пик.

«Переведем водителей со сменного на разрывной график. Вероятно, днем и поздним вечером ждать автобус или трамвай придется чуть дольше. Зато на работу и домой череповчане будут добираться без опозданий», — объяснил Вадим Германов.

Как рассказал градоначальник, транспортные предприятия сделают все, чтобы не допустить серьезных провалов в расписании. Время ожидания нужного маршрута при этом может увеличиться на 5-10 минут.

Тэги: общественный транспорт, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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