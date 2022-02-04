Директор вологодской «Кондитерской фабрики» Раиса Иванова стала «Заслуженным работником пищевой индустрии»

04.02.2022 [Общество]

Генеральному директору ЗАО «Кондитерская фабрика» Ивановой Раисе Ильиничне присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Информация об этом появилась на странице заместителя губернатора области Михаила Глазкова в соцсетях.

Как указано в сообщении, звание присвоено в соответствии с указом президента РФ «за заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу».

Раиса Иванова — не коренная вологжанка: родилась в деревне в Калужской области, закончила Калужский техникум пищевой промышленности. Хотела поступить в МВТУ имени Баумана, но волею случая связала свою судьбу с пищевой промышленностью.

Вологодская область на ее пути оказалась случайно: при распределении захотелось «северной романтики», и молодой специалист приехала в Устюжну, техноруком на Устюженский пищевой комбинат. Через год работы — в 21 год — Раиса Ильинична стала директором комбината.

Когда вышел срок отработки по распределению, Раиса Иванова хотела уехать домой, в Калугу, но в Вологодском облисполкоме ей сказали, что она нужна здесь. Ответственная комсомолка Иванова решила остаться на Вологодчине и переехала в Вологду.

В послужном списке Раисы Ильиничны — руководство управлением пищевой промышленности, объединением «Вологдаагропищепром», «конверсия» ликероводочного завода «Вагрон», который в эпоху антиалкогольной кампании стал выпускать кондитерскую продукцию. Именно тогда появились конфеты «Раиса», «Для Вас», драже «Вагроша».

Но в последние годы имя Раисы Ивановой ассоциируется у всех исключительно с любимым ее детищем — ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика».

 

Тэги: кондитерская фабрика, награда

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