Директор вологодской «Кондитерской фабрики» Раиса Иванова стала «Заслуженным работником пищевой индустрии»

Генеральному директору ЗАО «Кондитерская фабрика» Ивановой Раисе Ильиничне присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Информация об этом появилась на странице заместителя губернатора области Михаила Глазкова в соцсетях.

Как указано в сообщении, звание присвоено в соответствии с указом президента РФ «за заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу».

Раиса Иванова — не коренная вологжанка: родилась в деревне в Калужской области, закончила Калужский техникум пищевой промышленности. Хотела поступить в МВТУ имени Баумана, но волею случая связала свою судьбу с пищевой промышленностью.

Вологодская область на ее пути оказалась случайно: при распределении захотелось «северной романтики», и молодой специалист приехала в Устюжну, техноруком на Устюженский пищевой комбинат. Через год работы — в 21 год — Раиса Ильинична стала директором комбината.

Когда вышел срок отработки по распределению, Раиса Иванова хотела уехать домой, в Калугу, но в Вологодском облисполкоме ей сказали, что она нужна здесь. Ответственная комсомолка Иванова решила остаться на Вологодчине и переехала в Вологду.

В послужном списке Раисы Ильиничны — руководство управлением пищевой промышленности, объединением «Вологдаагропищепром», «конверсия» ликероводочного завода «Вагрон», который в эпоху антиалкогольной кампании стал выпускать кондитерскую продукцию. Именно тогда появились конфеты «Раиса», «Для Вас», драже «Вагроша».

Но в последние годы имя Раисы Ивановой ассоциируется у всех исключительно с любимым ее детищем — ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика».