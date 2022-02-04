Жителя Вологды приговорили к обязательным работам за угрозы врачу топором

04.02.2022 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозе убийством.

Как установлено судом, 3 сентября 2020 года с 9:00 до 9:25 пьяный подсудимый в  городской больнице № 2 на улице Северной из личной неприязни угрожал одному из врачей принесённым с собой топором. При этом он требовал позвать травматолога. Потерпевший воспринял угрозу реально и боялся, что мужчина может его убить или причинить тяжкий вред здоровью.

Осуждённый признал вину. Ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: угроза, топор, больница, пьяный, приговор

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