В Вологодской области количество новых случаев COVID превысило отметку в 1300

04.02.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 1305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд в регионе.

В целом в России также побит рекорд по заболеваемости коронавирусом — 168 201 новый случай коронавируса.

При этом в Вологодской области 598 человек выздоровели, 143 человека госпитализировано, четыре человека умерли. Статистика за 4 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 111 615 пациентам. Большая часть из них — 99 633 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 221 человек.

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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